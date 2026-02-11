ERREGE KOPA
Horrelakoa izan da Realari garaipena eman dion Turrientesen gola

BILBAO, 11/02/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad, Beñat Turrientes (d), remata para conseguir el primer gol del equipo donostiarra durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/ Miguel Toña.
18:00 - 20:00
Turrientes gola sartu ondoren. Irudia: EFE
author image

U. A. E. | EITB

Azken eguneratzea

Errege Kopako joaneko finalerdia jokatu da San Mamesen Athleticen eta Realaren artean. Gol bat besterik ez dugu ikusi partidan eta Turrientes izan da protagonista, horrela Realari garaipena emanez eta martxoaren 4an Donostian jokatuko den partidarako abantaila lortuz.

Realak 0-1 irabazi dio Athletici 2026ko Errege Kopako finalerdietako joaneko partida
Athletic Club Real Sociedad San Mames Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk

