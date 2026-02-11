COPA DEL REY
Así ha sido el gol de Turrientes que ha dado la victoria a la Real

BILBAO, 11/02/2026.- El centrocampista de la Real Sociedad, Beñat Turrientes (d), remata para conseguir el primer gol del equipo donostiarra durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/ Miguel Toña.
Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Horrelakoa izan da Realari garaipena eman dion Turrientesen gola
U. A. E. | EITB

Se ha disputado la semifinal de la ida de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real en San Mamés. Solo hemos visto un Gol en el partido y Turrientes ha sido el protagonista, dando así la victoria a la Real y la ventaja para el partido del 4 de marzo en Donostia.

La Real Sociedad gana 0-1 al Athletic el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026
Athletic Club Real Sociedad San Mamés Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Iñigo Lekue, jugador del Athletic Club
EN DIRECTO
Hace  min.

Lekue: “Es un resultado totalmente posible para una remontada, para una posible final”

El Athletic Club ha perdido contra la Real Sociedad el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en San Mamés. Una vez finalizado el partido, hemos estado con Iñigo Lekue. Según nos ha contado, los equipos han estado igualados al comienzo del partido, pero en la segunda parte no han podido hacer frente a la Real. Aun así, no ve difícil poder remontar en el partido de San Mamés.

