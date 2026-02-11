ERREGE KOPA
Padilla: “Aurpegia eman dugu; seguru nago bueltako partida aurrera aterako dugula”

18:00 - 20:00
Unai Padilla Realaren aurkako partidaren ondoren. Irudia: EITB
U. A. E. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek galdu egin du Realaren aurka, San Mamesen jokatu den Kopako finalerdietarako joaneko partidan. Behin norgehiagoka amaituta, Padillarekin izan gara, eta azaldu digunez, taldea da bueltako partidan egoera irauli eta aukera aprobetxatuko dutela sinesten duten lehenak.

Realak 0-1 irabazi dio Athletici 2026ko Errege Kopako finalerdietako joaneko partida
Athletic Club Errege Kopa Futbola San Mames Futboleko beste lehiaketa batzuk

