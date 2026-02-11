COPA DEL REY
Lekue: “Es un resultado totalmente posible para una remontada, para una posible final”

Iñigo Lekue, jugador del Athletic Club
18:00 - 20:00

Iñigo Lekue tras el partido ante la Real Sociedad. Imagen: EiTB

Euskaraz irakurri: Padilla: “Aurpegia eman dugu; seguru nago bueltako partida aurrera aterako dugula”
author image

U. A. E. | EITB

Última actualización

El Athletic Club ha perdido contra la Real Sociedad el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en San Mamés. Una vez finalizado el partido, hemos estado con Iñigo Lekue. Según nos ha contado, los equipos han estado igualados al comienzo del partido, pero en la segunda parte no han podido hacer frente a la Real. Aun así, no ve difícil poder remontar en el partido de San Mamés.

La Real Sociedad gana 0-1 al Athletic el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026
Athletic Club Copa del Rey Fútbol San Mamés Otras competiciones de fútbol

