Errege Kopa
Athleticek eta Realak babes ikusgarria jaso dute zaleengandik, San Mamesera bidean zihoazela

Autobusak eta zaleak
18:00 - 20:00
J. E. R. | EITB

Bi taldeetako zaleek azken unea ere baliatu dute jokalariak bultzatzeko; Athleticen autobusak harrera izan du San Mamesen, eta Realekoak hotelean agurtu dute.  

Errege Kopa Athletic Club Real Sociedad Euskal Derbia Futboleko beste lehiaketa batzuk

