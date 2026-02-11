Copa del Rey
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Athletic y Real Sociedad reciben un espectacular último aliento antes del derbi de San Mamés

Autobusak eta zaleak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Athleticek eta Realak babes ikusgarria jaso dute zaleengandik, San Mamesera bidean zihoazela
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

Las aficiones de ambos equipos han podido mostrar su apoyo a sus jugadores cuando estos se dirigían al estadio; el autobús del Athletic ha sido recibido en San Mamés, y el de la Real ha sido despedido en el hotel.

Copa del Rey Athletic Club Real Sociedad Derbi Vasco Otras competiciones de fútbol

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X