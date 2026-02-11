ERREGE KOPA
Athletic eta Realaren arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena

BILBAO, 11/02/2026.- El delantero de la Real Mikel Oyarzabal (c) pelea un balón con Alejandro Rego (i) y Mikel Jauregizar, ambos del Athletic, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Toña
18:00 - 20:00
Rego, Oyarzabal eta Jauregizar. Irudia: EFE
author image

U. A. E. | EITB

Azken eguneratzea

Athleticek eta Realak Errege Kopako finalerdietako joaneko partida jokatu dute San Mamesen (0-1). Hemen laburpena.

Realak 0-1 irabazi dio Athletici 2026ko Errege Kopako finalerdietako joaneko partida
Futbola Real Sociedad Athletic Club San Mames Errege Kopa Futboleko beste lehiaketa batzuk

