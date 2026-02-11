Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad
Athletic y Real Sociedad han disputado el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés (0-1). Aquí tenéis un resumen del encuentro.
Lekue: “Es un resultado totalmente posible para una remontada, para una posible final”
El Athletic Club ha perdido contra la Real Sociedad el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en San Mamés. Una vez finalizado el partido, hemos estado con Iñigo Lekue. Según nos ha contado, los equipos han estado igualados al comienzo del partido, pero en la segunda parte no han podido hacer frente a la Real. Aun así, no ve difícil poder remontar en el partido de San Mamés.
Así ha sido el gol de Turrientes que ha dado la victoria a la Real
Se ha disputado la semifinal de la ida de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real en San Mamés. Solo hemos visto un Gol en el partido y Turrientes ha sido el protagonista, dando así la victoria a la Real y la ventaja para el partido del 4 de marzo en Donostia.
La Real, muy superior, golpea primero ante un Athletic sin ideas en San Mamés (0-1)
El equipo txuri-urdin ha podido adelantarse en el primer tiempo, pero no ha acertado ante Padilla, que ha sido el mejor jugador del Athletic. En la segunda parte, Turrientes ha hecho el gol de la Real en el minuto 62.
Athletic y Real Sociedad reciben un espectacular último aliento antes del derbi de San Mamés
Las aficiones de ambos equipos han podido mostrar su apoyo a sus jugadores cuando estos se dirigían al estadio; el autobús del Athletic ha sido recibido en San Mamés, y el de la Real ha sido despedido en el hotel.
La afición vive un día grande de derbi de Copa, con el Athletic-Real Sociedad de semifinales
El conjunto vizcaíno y el equipo guipuzcoano disputan, en San Mamés, el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, que pone en juego un billete para la gran final de Sevilla.
Copa del Rey: Athletic vs. Real Sociedad, en directo, en EITB
Athletic y Real Sociedad jugarán la ida de las semifinales de la Copa del Rey, este miércoles, 11 de febrero, en San Mamés, a partir de las 21:00 horas. Sigue en directo la previa del choque , el propio encuentro y los pormenores del postpartido en los diferentes canales de EITB: ETB1, kirolakeitb.eus y ETB ON.
San Mamés acoge el primer asalto del derbi copero con las espadas en todo lo alto
Los leones afrontan el duelo liberados de cierta presión después de ganar al Levante. Por su parte, el once txuri-urdin saltará a la Catedral tras enlazar diez encuentros consecutivos sin conocer la derrota.
EITB ofrecerá en directo la semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad y la final
La ida de las semifinales se disputará el 11 de febrero en San Mamés, mientras que el partido de vuelta será el 4 de marzo en Anoeta; ambos encuentros se jugarán a partir de las 21:00 horas. La final está prevista para el 18 o el 19 de abril.
