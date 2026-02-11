COPA DEL REY
Resumen del partido de semifinales de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad

BILBAO, 11/02/2026.- El delantero de la Real Mikel Oyarzabal (c) pelea un balón con Alejandro Rego (i) y Mikel Jauregizar, ambos del Athletic, durante el partido de ida de la semifinales de la Copa del Rey que Athletic Club y Real Sociedad disputan este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE/Miguel Toña
Rego, Oyarzabal y Jauregizar. Imagen: EFE
Euskaraz irakurri: Athletic eta Realaren arteko Errege Kopako finalerdietako partidaren laburpena
author image

U. A. E. | EITB

Última actualización

Athletic y Real Sociedad han disputado el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés (0-1). Aquí tenéis un resumen del encuentro.

La Real Sociedad gana 0-1 al Athletic el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey 2026
Fútbol Real Sociedad Athletic Club San Mamés Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

Iñigo Lekue, jugador del Athletic Club
Lekue: “Es un resultado totalmente posible para una remontada, para una posible final”

El Athletic Club ha perdido contra la Real Sociedad el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, en San Mamés. Una vez finalizado el partido, hemos estado con Iñigo Lekue. Según nos ha contado, los equipos han estado igualados al comienzo del partido, pero en la segunda parte no han podido hacer frente a la Real. Aun así, no ve difícil poder remontar en el partido de San Mamés.

