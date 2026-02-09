EN ETB1 Y EN KIROLAKEITB.EUS

EITB ofrecerá en directo la semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad y la final

La ida de las semifinales se disputará el 11 de febrero en San Mamés, mientras que el partido de vuelta será el 4 de marzo en Anoeta; ambos encuentros se jugarán a partir de las 21:00 horas. La final está prevista para el 18 o el 19 de abril. 

Gorosabel eta Barrenetxea, euskal derbi batean
Gorosabel y Barrenetxea, en una imagen de archivo. EFE
Euskaraz irakurri: Athleticen eta Realaren arteko Errege Kopako finalaurrekoetako kanporaketa, zuzenean, EITBn
EITB

Athletic y Real Sociedad afrontan este miércoles la ida de la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey en San Mamés, a partir de las 21:00 horas. 

Tanto ese como el partido de vuelta del 4 de marzo en Anoeta se emitirán en directo en EITB por televisión, ETB1 y streaming en kirolakeitb.eus

El equipo vasco que consiga clasficarse se enfrentará, en la gran final, al Atlético Madrid o al FC Barcelona, el 18 o 19 de abril, en Sevilla, en el estadio de La Cartuja; la final también va a ser emitida por EITB, en directo. 

 

Los partidos de semifinales de Copa entre Athletic y Real Sociedad serán el 11 de febrero y el 4 de marzo
Derbi entre Athletic y Real en semifinales de la Copa del Rey
Real Sociedad Athletic Club Copa del Rey Otras competiciones de fútbol

