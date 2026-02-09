Athletic y Real Sociedad afrontan este miércoles la ida de la eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey en San Mamés, a partir de las 21:00 horas.

Tanto ese como el partido de vuelta del 4 de marzo en Anoeta se emitirán en directo en EITB por televisión, ETB1 y streaming en kirolakeitb.eus.

El equipo vasco que consiga clasficarse se enfrentará, en la gran final, al Atlético Madrid o al FC Barcelona, el 18 o 19 de abril, en Sevilla, en el estadio de La Cartuja; la final también va a ser emitida por EITB, en directo.