Real Madrilek Benficaren aurka jokatuko du, eta Atleticok Brujasen aurka, Txapeldunen Ligako playoffetan
Real Madrilek eta Atletico Madrilek Benfica eta Brujas izango dituzte aurkari, hurrenez hurren, 2025-26ko Txapeldunen Ligako playoffetan, UEFAk Nyonen (Suitza) duen egoitzan egindako zozketaren arabera.
Merengeek eta zuri-gorriek alde izango dute zelaia. Playoffetako joaneko partidak otsailaren 17an eta 18an jokatuko dira, eta itzulerakoak, astebete geroago, hilaren 24an eta 25ean.
Talde merengearen kasuan, bide luzea egingo du bigarren urtez jarraian, aurreko ikasturtean Manchester Cityren aurka jokatu ondoren, nahiz eta lehen faseko azken jardunaldia sailkapeneko hirugarren postuan hasi.
Zure interesekoa izan daiteke
Errege Kopako finalaren data aldatuko dute, eta ziurrenik apirilaren 18ra edo 19ra aurreratuko da
Apirilaren 25ean jokatzekoa zen finala, baina sasoi horretan azoka ospatzen dute Sevillan. Gainera, asteburu horretan bertan Motoziklismoko Munduko Txapelketako Espainiako Sari Nagusia izango da Jerez de la Fronteran (Cadiz), Andaluziako hiriburutik 90 bat kilometrora.
Bartzelonak seigarren Superkopa irabazi du klasiko parekatu batean (2-0)
Brugts eta Putellas protagonistak izan dira Bartzelonak Superkopan duen nagusitasuna berretsi duen partida zirraragarrian.
Alessandro Ruta kirol-adituaren ikuspuntua, Atalanta-Athletic partidari buruz
Alessandro Ruta kirol-aditu italiarrak gaur gaueko partida nola ikusten duen azaldu du elkarrizketa honetan. Atalanta ikusten du faborito, baina sorpresaren bat gerta daitekeela ere azaldu du.
Erregina Kopako finala Gran Canaria Estadioan jokatuko da, maiatzaren 16an
Reala eta Athletic final-laurdenetan daude, alegia, final hori jokatzeko lehian jarraitzen duten taldeen artean.
Errege Kopako final-laurdenetako kanporaketako ordutegiak
Alaves-Reala derbia otsailaren 4an jokatuko dute, 21:00etan, Mendizorrotzan. Athleticek, ostera, otsailaren 4ean egin beharko dio aurre Valentziari, 21:00etatik aurrera.
Alaves-Reala eta Valentzia-Athletic, Errege Kopako final-laurdenetan
Kanporaketak otsailaren 3an, 4an edo 5ean jokatuko dituzte, partida bakarrera. Albacete-Bartzelona eta Betis-Atletico Madril izango dira gainerako bi neurketak. Finalerdietan, gutxienez euskal talde bat izango da.
Senegal, Afrika Kopako txapeldun, Marokoren aurkako final gorabeheratsuan
Partidako azken minutuetan, polemika izan zen nagusi. Batetik, epaileak gol bat baliogabetu zion Senegali; bestetik, luzapenean Marokoren alde izandako penaltiak senegaldarren protestak eragin zituen, eta zelaia utzi zuten.
Honela jaurti zituzten penaltiak Reala-Osasuna Errege Kopako kanporaketan
Realak lortu zuen final-laurdenetara aurrera egitea. Oyarzabalek, Guedesek, Solerrek eta Sergio Gomezek sareetara bidali zuten baloia, eta Unai Marrerok Moncayolaren eta Catenaren jaurtiketak gelditu zituen.
Luis Sabalza eta Jokin Aperribay itxaropentsu Kopako aukera aprobetxatzeko
Luis Sabalza Osasunako presidenteak eta Jokin Aperribay Realeko presidenteak Getarian bazkaldu dute Anoetan jokatuko den Errege Kopako derbiaren aurretik. Espero bezala, bakoitzak bere taldea animatu du, Ligari begira motibatuko dituen garaipena lortzeko itxaropenarekin.