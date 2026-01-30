Txapeldunen Liga
Real Madrilek Benficaren aurka jokatuko du, eta Atleticok Brujasen aurka, Txapeldunen Ligako playoffetan

Playoffetako joaneko partidak otsailaren 17an eta 18an jokatuko dira, eta itzulerakoak, astebete geroago, hilaren 24an eta 25ean.
NYON (Switzerland), 30/01/2026.- French former player and ambassador Robert Pires shows a ticket for Real Madrid CF (ESP) during the UEFA Champions League knockout phase play-off draw at the UEFA headquarters in Nyon, Switzerland, 30 January 2026. (Liga de Campeones, Suiza) EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

Txapeldunen Ligako zozketa. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Real Madrilek eta Atletico Madrilek Benfica eta Brujas izango dituzte aurkari, hurrenez hurren, 2025-26ko Txapeldunen Ligako playoffetan, UEFAk Nyonen (Suitza) duen egoitzan egindako zozketaren arabera.

Merengeek eta zuri-gorriek alde izango dute zelaia. Playoffetako joaneko partidak otsailaren 17an eta 18an jokatuko dira, eta itzulerakoak, astebete geroago, hilaren 24an eta 25ean.

Talde merengearen kasuan, bide luzea egingo du bigarren urtez jarraian, aurreko ikasturtean Manchester Cityren aurka jokatu ondoren, nahiz eta lehen faseko azken jardunaldia sailkapeneko hirugarren postuan hasi.

Futbola Txapeldunen Liga Real Madril

