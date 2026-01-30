Champions League
El Real Madrid se enfrentará al Benfica y el Atlético al Brujas, en los 'playoffs' de la Champions

Los partidos de ida de estos 'playoffs' se disputarán los días 17 y 18 de febrero, y los encuentros de vuelta, una semana después, los días 24 y 25 del mismo mes.
NYON (Switzerland), 30/01/2026.- French former player and ambassador Robert Pires shows a ticket for Real Madrid CF (ESP) during the UEFA Champions League knockout phase play-off draw at the UEFA headquarters in Nyon, Switzerland, 30 January 2026. (Liga de Campeones, Suiza) EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

Sorteo de la Champions League. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Real Madrilek Benficaren aurka jokatuko du eta Atleticok Brujasen aurka, Txapeldunen Ligako playoffetan
Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán al SL Benfica y al Club Brujas, respectivamente, en los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-26, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Tanto merengues como rojiblancos tendrán a favor el factor campo. Los partidos de ida de estos 'playoffs' se disputarán los días 17 y 18 de febrero, y los encuentros de vuelta, una semana después, los días 24 y 25 del mismo mes.

En el caso del conjunto merengue, repite por el camino largo por segundo curso consecutivo, después de enfrentarse el curso pasado al Manchester City, pese a comenzar la última jornada de la primera fase en la tercera plaza de la tabla.

