El Real Madrid se enfrentará al Benfica y el Atlético al Brujas, en los 'playoffs' de la Champions

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán al SL Benfica y al Club Brujas, respectivamente, en los 'playoffs' de la Liga de Campeones 2025-26, según ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).



Tanto merengues como rojiblancos tendrán a favor el factor campo. Los partidos de ida de estos 'playoffs' se disputarán los días 17 y 18 de febrero, y los encuentros de vuelta, una semana después, los días 24 y 25 del mismo mes.



En el caso del conjunto merengue, repite por el camino largo por segundo curso consecutivo, después de enfrentarse el curso pasado al Manchester City, pese a comenzar la última jornada de la primera fase en la tercera plaza de la tabla.