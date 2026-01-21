Txapeldunen Liga
Alessandro Ruta kirol-adituaren ikuspuntua, Atalanta-Athletic partidari buruz

Alessandro Ruta, Atalanta-Athletic partidaz
18:00 - 20:00
Alessandro Ruta, kirol-aditua
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alessandro Ruta kirol-aditu italiarrak gaur gaueko partida nola ikusten duen azaldu du elkarrizketa honetan. Atalanta ikusten du faborito, baina sorpresaren bat gerta daitekeela ere azaldu du.

Athletic, baja askorekin, Txapeldunen Ligako play-offetarako lehian mantentzen saiatuko da Bergamon, Atalantaren aurka
