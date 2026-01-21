Liga de Campeones
Así ve el partido Atalanta-Athletic el experto en deportes Alessandro Ruta

Alessandro Ruta, experto deportivo
Euskaraz irakurri: Alessandro Ruta kirol-adituaren ikuspuntua, Atalanta-Athletic partidari buruz
El experto deportivo italiano Alessandro Ruta explica en esta entrevista cómo ve el partido de esta noche entre Atalanta y Athletic. Cree que Atalanta es favorita, pero también explica que puede ocurrir alguna sorpresa.

El Athletic, con muchas bajas, tratará de mantenerse en la lucha por los play-off de la Liga de Campeones en Bérgamo ante el Atalanta
