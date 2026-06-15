Tunisiak bere hautatzailea kargutik kendu du, lehen jardunaldian Suediaren aurka 5-1 galdu ostean
Sabri Lamouchi hautatzaileak 2026ko urtarrilean Sami Trabelsiren ordez kargua hartu zuen. Trabelsi Afrikako Kopatik at geratu ondoren kaleratu zuten. Lamouchik bost partidatan zuzendu ditu Kartagoko arranoak. Garaipen batekin (1-0 Haitiren aurka), berdinketa bat eta hiru porrot jaso ditu norgehiagoka horietan.
Tunisiako Futbol Federazioak Sabri Lamouchi kargutik kentzea erabaki du, Monterreyn (Mexiko) jokatu zen F multzoko lehen jardunaldiko neurketan Suediak 5-1 jipoitu ondoren.
Lamouchi 2026ko urtarrilean iritsi zen kargura Sami Trabelsiren ordez, Afrikako Kopatik at geratu ostean kaleratu ondoren. Lamouchik Kartagoko arranoak bost partidatan zuzendu ditu. Garaipen bakarra (1-0 Haitiren aurka), berdinketa bat eta hiru porrot bildu ditu bost norgehiagoka horietan.
Suediaren aurkako partidaren osteko prentsaurrekoan, entrenatzaileak onartu egin zuen bere taldeak irudi txarra eman zuela. "Porrot zaila izan da, mingarria. Txapelketa hain porrot gogorrarekin hastea benetan zaila da", esan zuen.
"Akats gehiegi egin ditugu, eta hori ezin dugu egin. Geure buruari oztopoak jartzen ibili gatzaizkio", adierazi zuen.
Federazioaren baieztapen ofizialik gabe, Ipar Afrikako herrialdearen komunikabideek adierazi dute Tunisiako zuzendariak premiaz bildu zirela taldearen hotelean, eta aho batez erabaki zutela prestatzailea kargutik kentzea, ez baitzuen jokalari batzuen babesik.
Munduko Txapelketako hurrengo bi partidetarako haren ordezkoa Mondher Kebaier izan daiteke. Tunisiak ekainaren 20an, larunbata, Japoniaren aurka, Monterreyn, eta Herbehereen kontra, Kansas Cityn, bost egun geroago, jokatu behar du oraindik. Mondher Monterreyn dago jada, Tunisiako Futbol Federazioaren zuzendari tekniko gisa. Izan ere, Lamouchiren laguntzaileak, Wahib Khazri Ipar Afrikako izarrak, 2018ko eta 2022ko Errusiako Munduko Txapelketetako kapitainak, ez ditu beharrezko entrenatzaile ziurtagiriak.
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