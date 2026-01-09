Athleticek otsailaren 4an jokatuko ditu Erregina Kopako final-laurdenak, eta Realak 5ean
Espainiako Futbol Federazioak ostiral honetan jakinarazi ditu Erregina Kopako final-laurdenetako partiden ordutegiak .
Athleticek Atletico Madrilen zelaia bisitatuko du otsailaren 4an, asteazkenean, eta partida 18:30ean jokatuko da. Egun berean Madrid CFF-Tenerife partida ere jokatuko da, 19:00etan.
Bestalde, Realak Levante Badalona hartuko du Zubietan otsailaren 5ean, ostegunean, eta partida 19:00etan jokatuko da. Kanporaketak Real Madril-Bartzelona klasikoarekin itxiko dira, 21:00etan.
