Athleticek otsailaren 4an jokatuko ditu Erregina Kopako final-laurdenak, eta Realak 5ean

Zuri-gorriek asteazkenean jokatuko dute, 18:30ean, eta txuri-urdinek ostegunean, 19:00etan.
Erregina Kopako final-laurdenak
Final-laurdenetako kanporaketak. Argazkia: RFEF
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Futbol Federazioak ostiral honetan jakinarazi ditu Erregina Kopako final-laurdenetako partiden ordutegiak .

Athleticek Atletico Madrilen zelaia bisitatuko du otsailaren 4an, asteazkenean, eta partida 18:30ean jokatuko da. Egun berean Madrid CFF-Tenerife partida ere jokatuko da, 19:00etan.

Bestalde, Realak Levante Badalona hartuko du Zubietan otsailaren 5ean, ostegunean, eta partida 19:00etan jokatuko da. Kanporaketak Real Madril-Bartzelona klasikoarekin itxiko dira, 21:00etan.

