El Athletic jugará el 4 de febrero los cuartos de final de la Copa de la Reina, y la Real el 5

Las rojiblancas jugarán el miércoles, a las 18:30, mientras que las txuri-urdin lo harán el jueves, a las 19:00.
Erregina Kopako final-laurdenak
Eliminatorias de los cuartos de final. Foto: RFEF
Euskaraz irakurri: Athleticek otsailaren 4an jokatuko ditu Erreginaren Kopako final-laurdenak, eta Realak 5ean
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho públicos este viernes los horarios en los que se jugarán los partidos de los cuartos de final de la Copa de la Reina.

El primero en jugar será el Athletic Club, que visitará el campo del Atlético de Madrid el miércoles 4 de febrero, y el partido se disputará a las 18:30. El mismo día se jugará también el partido Madrid CFF-Tenerife, a las 19:00.

Por su parte, la Real Sociedad recibirá en Zubieta al Levante Badalona el jueves 5 de febrero, y el partido se disputará a las 19:00. La eliminatoria la cerrara el clásico Real Madrid-Barcelona, a las 21:00.

