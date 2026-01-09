El Athletic jugará el 4 de febrero los cuartos de final de la Copa de la Reina, y la Real el 5

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho públicos este viernes los horarios en los que se jugarán los partidos de los cuartos de final de la Copa de la Reina.

El primero en jugar será el Athletic Club, que visitará el campo del Atlético de Madrid el miércoles 4 de febrero, y el partido se disputará a las 18:30. El mismo día se jugará también el partido Madrid CFF-Tenerife, a las 19:00.

Por su parte, la Real Sociedad recibirá en Zubieta al Levante Badalona el jueves 5 de febrero, y el partido se disputará a las 19:00. La eliminatoria la cerrara el clásico Real Madrid-Barcelona, a las 21:00.