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El Athletic logra una rotunda victoria en el derbi de Anoeta (1-4)
Euskaraz irakurri: Athleticek garaipen borobila lortu du Anoetako derbian (1-4)
Las rojiblancas se han impuesto a la Real Sociedad en la jornada 11 de Liga F Moeve. Ane Azkona, con un doblete, Sara Ortega y Clara Pinedo han firmado los goles del conjunto bilbaíno. La goleadora de la Real Sociedad ha sido Sonya Keefe.
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