REAL VS ATHLETIC
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El Athletic logra una rotunda victoria en el derbi de Anoeta (1-4)

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GOL DERBI SARA ORTEGA
18:00 - 20:00
El Athletic ha vencido a la Real Sociedad.
Euskaraz irakurri: Athleticek garaipen borobila lortu du Anoetako derbian (1-4)
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Última actualización

Las rojiblancas se han impuesto a la Real Sociedad en la jornada 11 de Liga F Moeve. Ane Azkona, con un doblete, Sara Ortega y Clara Pinedo han firmado los goles del conjunto bilbaíno. La goleadora de la Real Sociedad ha sido Sonya Keefe.

Fútbol Real Sociedad Athletic Club Derbi Vasco Liga F Moeve

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