Brimaren golak luzapenean eman dio garaipena Alavesi (2-1)
Alavesek 2-1 garaitu du Eibar Moeve F Ligako 11. jardunaldian. Kumba Brimak sartu du garaipenaren gola, Carmen Alvarezek berdinketa lortu ostean.
Deportivo Alavesen eta SD Eibarren arteko euskal derbia, Mendizorrotzan jokatutakoa, eurijasak eragindakoa izan da. Lehen minutuetan ia ez da abagune argirik izan, nahiz eta Alavesek agintea izan duen lehen zatiaren zati handi batean. Gero eta nagusitasun handiagoa hartu du, eta maizago iritsi da aurkariaren areara. 27. minutuan iritsi da lehen zatiko gol bakarra: Carmen Sobronek eskuinarekin burutu du errematea area erditik, eta ezker zutoinaren ondotik sartu du. Handik gutxira, golegileak min hartu du hankan Adela Ricoren sarrera baten ostean; txartel horia jaso du armaginak. Nayadet Opazok txartel horia ikusi du 23. minutuan, eta Sara Martin armaginak 35.ean.
Lehen zatiaren azken txanpan, Eibar aurrerapausoa ematen saiatu da, eta hurbilketaren bat izan du, baina Sofia Fuentek berdinketa eragotzi du korner jaurtiketa batean. Samara Ortiz ere artatu behar izan dute, aurpegian kolpe bat jaso ostean. Alaves markagailuan aurretik dagoela joan da atsedenaldira (1-0).
Atsedenaldiaren ostean, Eibarrek pauso bat eman du aurrera eta protagonismoa hartu du erasoan. 66. minutuan, Mireia Masegur berdinketa lortzetik gertu egon da, kanpora joan den erremate batekin. Babazorroek ere abaguneren bat izan dute abantaila handitzeko, baina armaginen defentsak bigarren gola saihestea lortu du.
Bisitarien ekinak saria izan du 78. minutuan. Carmen Alvarezek eskuinarekin sartu du gola area erditik eta berdinketa eragin (1-1). Partida joan-etorriko fase batean sartu da orduan, eta arriskua somatu da bi areatan. Derbia berdinketan amaituko zela zirudienean, Kumba Brima 85. minutuan sartu da berdegunera, eta 93. minutuan partida erabaki duen 2-1eko gola sartu du. Maria Carvajalek txartel horia ikusi du azken minutuetan, Andrea Gomezi sarrera bat egin ostean. Azkenik, Alavesek hiru puntuak eskuratuta bukatu da partida.