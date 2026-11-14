Brima decide el derbi en el descuento y deja al Eibar sin premio (2-1)

La primera parte del derbi vasco entre el Deportivo Alavés y la SD Eibar, disputado en Mendizorroza, ha estado marcada por la intensa lluvia. En los primeros compases apenas ha habido ocasiones claras, aunque el Alavés ha llevado la iniciativa durante buena parte de la primera mitad. Ha ido ganando terreno y ha llegado con mayor frecuencia al área rival. En el minuto 27 ha llegado el único gol de la primera mitad: Carmen Sobrón ha conectado un remate con la derecha desde el centro del área que ha terminado junto al palo izquierdo. Poco después, la goleadora ha quedado renqueante tras una entrada de Adela Rico, que ha visto la tarjeta amarilla. La propia Nayadet Opazo había sido amonestada en el minuto 23, mientras que la armera Sara Martín también ha visto la amarilla en el 35 por un agarrón.

En el tramo final, el Eibar ha intentado dar un paso adelante y ha dispuesto de algún acercamiento, pero Sofía Fuente ha evitado el empate con una buena intervención en un saque de esquina. Samara Ortiz también ha tenido que ser atendida tras recibir un golpe en la cara. El Deportivo Alavés se ha marchado al descanso con ventaja en el marcador (1-0) ante la SD Eibar.

Tras el descanso, el Eibar ha dado un paso adelante y ha asumido más protagonismo en ataque. En el minuto 66, Mireia Masegur ha estado cerca de empatar con un remate de cabeza que se ha marchado fuera. Las babazorras también han dispuesto de alguna oportunidad para ampliar su ventaja, pero la defensa armera ha conseguido evitar el segundo tanto.

La insistencia visitante ha tenido premio en el minuto 78. Carmen Álvarez ha marcado con la derecha desde el centro del área y ha devuelto las tablas al marcador (1-1). El encuentro ha entrado entonces en una fase de ida y vuelta, con peligro en ambas áreas. Cuando parecía que el derbi iba a terminar en empate, Kumba Brima, que había entrado al terreno de juego en el minuto 85, ha aparecido en el tiempo añadido para marcar el 2-1 definitivo en el minuto 93. María Carvajal ha visto la tarjeta amarilla en los últimos minutos tras una entrada sobre Andrea Gómez. Finalmente, el Alavés se ha llevado los tres puntos en un desenlace cruel para las armeras.