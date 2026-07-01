2026-2027 denboraldiko Moeve F Ligako euskal derbien egutegia
Honako hauek dira txapelketako 14 derbien datak; lehena, 4. jardunaldian jokatuko dute Eibarrek eta Athleticek, Ipuruan, irailaren 6an.
Moeve F Liga futbol-txapelketak 2026-2027 denboraldirako egutegia iragarri du asteartean. Txapelketa abuztuaren 16ko asteburuan hasiko da. Euskal Herriko lau taldek jokatuko dute: Alavesek, Athleticek, Eibarrek eta Realak, eta honako hauek dira neurketen datak:
2026-2027 denboraldiko Moeve F Ligako derbiak
Lehen itzulia (eguna eta ordua, zehazteke)
4. jardunaldia, irailak 20, igandea: Eibar-Athletic
9. jardunaldia, azaroak 1, igandea: Alaves-Reala
10. jardunaldia, azaroak 8, igandea: Eibar-Reala
11. jardunaldia, azaroak 15, igandea: Alaves-Eibar
11. jardunaldia, azaroak 15, igandea: Reala-Athletic
13. jardunaldia, abenduak 19, igandea: Athletic-Alaves
Bigarren itzulia (eguna eta ordua, zehazteke)
18. jardunaldia, urtarrilak 31, igandea: Reala-Eibar
20. jardunaldia, otsailak 14, igandea: Athletic-Reala
24. jardunaldia, martxoak 28, igandea: Eibar-Alaves
26. jardunaldia, apirilak 11, igandea: Reala-Alaves
27. jardunaldia, maiatzak 2, igandea: Alaves-Athletic
28. jardunaldia, maiatzak 9, igandea: Athletic-Eibar
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