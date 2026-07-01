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2026-2027 denboraldiko Moeve F Ligako euskal derbien egutegia

Honako hauek dira txapelketako 14 derbien datak; lehena, 4. jardunaldian jokatuko dute Eibarrek eta Athleticek, Ipuruan, irailaren 6an.

Claire Lavogez eta Naia Landaluze Athletic Reala derbia

Aurreko Ligako Athletic-Reala derbiko jokaldi bat. Argazkia: EFE.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Moeve F Liga futbol-txapelketak 2026-2027 denboraldirako egutegia iragarri du asteartean. Txapelketa abuztuaren 16ko asteburuan hasiko da. Euskal Herriko lau taldek jokatuko dute: Alavesek, Athleticek, Eibarrek eta Realak, eta honako hauek dira neurketen datak:

2026-2027 denboraldiko Moeve F Ligako derbiak

Lehen itzulia (eguna eta ordua, zehazteke)

4. jardunaldia, irailak 20, igandea: Eibar-Athletic

9. jardunaldia, azaroak 1, igandea: Alaves-Reala

10. jardunaldia, azaroak 8, igandea: Eibar-Reala

11. jardunaldia, azaroak 15, igandea: Alaves-Eibar

11. jardunaldia, azaroak 15, igandea: Reala-Athletic

13. jardunaldia, abenduak 19, igandea: Athletic-Alaves

Bigarren itzulia (eguna eta ordua, zehazteke)

18. jardunaldia, urtarrilak 31, igandea: Reala-Eibar

20. jardunaldia, otsailak 14, igandea: Athletic-Reala

24. jardunaldia, martxoak 28, igandea: Eibar-Alaves

26. jardunaldia, apirilak 11, igandea: Reala-Alaves

27. jardunaldia, maiatzak 2, igandea: Alaves-Athletic

28. jardunaldia, maiatzak 9, igandea: Athletic-Eibar

Euskal Derbia Futbola Athletic Club SD Eibar Real Sociedad Alaves Emakume kirolariak Moeve F Liga

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