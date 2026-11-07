Osasunak eta Athleticek indarrak berdindu dituzte Sadarren (1-1)
Nico Williamsek eta Catenak sartutako golei esker, Osasunak eta Athleticek puntuak banatu dituzte (1-1) larunbat honetan, Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 12. jardunaldiko euskal derbian.
Osasunak lehen zati ona egin du, baina hutsegiteren batekin. Partidaren ekimena izan nahi izan du, eta aurkariaren atea bilatu du, baina Unai Simonek oso erraz konpondu ditu iritsierak. Aukerarik argiena Bretonesen jaurtiketa bat izan da, atezainak arazo handirik gabe gelditu duena.
Bestalde, Athleticek ez du lehen zati fina izan, eta ezin izan du zulorik aurkitu gorritxoen defentsan. Hala ere, beldurra sartu die Osasunako jokalariei Berenguerren jaurtiketak zutoinean jo duenean.
Atsedenaldiaren atarian, Yurik markagailua ireki ahal izan du burukada batekin, baina Aitor Fernandezek eragotzi egin du eta aldageletara golik gabe joan dira.
Bigarren zatian, ondo atera da Athletic. Eskuin hegaletik heldu da, penalti puntura erdiraketa bat eginda, eta Ruben Garciak baloia urrundu behar izan du, Robert Navarrok ez duelarik errematea lotu oso gutxigatik.
56. minutuan, Rosierrek gola sartu du, baina jokaldia baliorik gabe geratu da, aurretik jokoz kanpokoa egon delako.
Athletic baloia gehiago edukitzen eta jabetza luzeagoak izaten saiatu da. Gorago presionatu du, eta Torrok irrist egitean, Canalesek baloia berreskuratu du eta Sanceti eman dio, bakar-bakarrik. Lehen ukituan jaurti du, baina oso desbideratuta joan da.
77. minutuan Sancet izan da baloia sarera bidali duena, baina, beste behin, epaileak baliorik gabe utzi du gola, aurretik jokoz kanpokoa egon delako.
Zuri-gorriek erasoko protagonismoa hartu dute eta, 84. minutuan, markagailua irekitzea lortu dute. Williams anaien lasterketa kontraerasoan, Iñakik Nicori eman dio baloia eta honek, bi saiakeratan, gola sartu du.
Osasunak azkar erantzun du, erasora joz, eta markagailua berdintzea lortu du luzapenean. Unai Simonek ez du ondo urrundu eskuinetik egindako erdiraketa, eta Catena adi egon da baloia harrapatu eta gola sartzeko.