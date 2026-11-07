Osasuna y Athletic igualan fuerzas en El Sadar (1-1)

Osasuna ha hecho una buena primera parte, aunque con algún fallo. Ha querido tener la iniciativa del partido y ha buscado la portería rival, pero las llegadas que ha tenido han sido resueltas por Unai Simón con mucha facilidad. La ocasión más clara ha sido un tiro de volea centrado de Bretones que el portero ha parado sin demasiados problemas.

Por su parte, el Athletic no ha tenido una primera parte brillante, sin poder encontrar huecos en la defensa bien colocada de los rojillos, pero aun así ha metido el miedo en el cuerpo a los jugadores de Osasuna cuando el disparo de Berenguer ha dado en el palo.

Como más daño ha hecho ha sido con espacios para correr. Al borde del descanso, Yuri ha podido abrir el marcador con un cabezazo, pero Aitor Fernández lo ha evitado y se han marchado sin goles a los vestuarios.

Ha salido bien el Athletic en esta segunda parte. Llegada por la banda derecha con un centro al punto de penalti que anticipa Rubén García para despejar y Robert Navarro no remata por muy poco.

En el minuto 56, Rosier ha marcado para los locales, pero la jugada estaba invalidada por fuera de juego previo.

El Athletic ha intentado tener más el balón y tener posesiones más largas. Ha presionado más arriba y, en una mala salida de balón de la defensa rojilla, Torró se ha resbalado, Canales ha recuperado el balón y le ha caído a Sancet, totalmente solo. Dispara de primeras, pero ha acabado yendo muy desviado.

En el minuto 77 ha sido Sancet quien ha enviado el balón a la red, pero, otra vez, el árbitro ha anulado el gol por fuera de juego previo.

Los rojiblancos se han hecho con el protagonismo del ataque y, en el minuto 84, han logrado abrir el marcador. Galopada de los hermanos Williams a la contra para que Iñaki asista a Nico y este, a dos tiempos, marque gol.