12. jardunaldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Luis Garcia Plaza, Jesus Owonoren gainean: “Ez ditzagun bi biktima egin; infernu batean dago, ziur aski”

Iragarkia
Luis Garcia Plaza (Sevilla)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

AGENTZIAK | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sevillaren entrenatzaileak Huescako atezaina izan zuen bere esanetara, Alavesen zebilela; ostegunean nabarmendu du “mutil onbera” dela. Ostiralean, Sanchez-Pizjuanen, Alaves eta Sevilla nor baino nor gehiago arituko dira, eta, Garcia Plazaren iritziz, “ez litzateke jokatu beharko, une honetan”.

Alaves Futbola EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X