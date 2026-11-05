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Luis Garcia Plaza, Jesus Owonoren gainean: “Ez ditzagun bi biktima egin; infernu batean dago, ziur aski”
Sevillaren entrenatzaileak Huescako atezaina izan zuen bere esanetara, Alavesen zebilela; ostegunean nabarmendu du “mutil onbera” dela. Ostiralean, Sanchez-Pizjuanen, Alaves eta Sevilla nor baino nor gehiago arituko dira, eta, Garcia Plazaren iritziz, “ez litzateke jokatu beharko, une honetan”.
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