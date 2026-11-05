Luis García Plaza, sobre Jesús Owono: “No hagamos dos víctimas; seguro que está en un infierno”

El técnico del Sevilla fue entrenador del portero del Huesca en su etapa al frente del Alavés, y, tal y como ha destacado este jueves, “es un chaval espectacular”. El viernes, en el Sánchez-Pizjuán, el Alavés se enfrenta al Sevilla, y, a juicio de García Plaza, “no se tendría que jugar, en estos momentos”.