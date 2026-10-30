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Matarazzo, ante el derbi del domingo: “Tenemos que dar nuestra mejor versión si queremos ganar"
El entrenador de la Real Sociedad ya tiene la mirada puesta en el derbi del domingo. Matarazzo considera que su equipo deberá ofrecer su mejor versión en todas las facetas del juego para llevarse la victoria. Los txuri-urdin llegan a la cita tras encadenar cuatro triunfos consecutivos y ocupan la quinta posición de la clasificación. El entrenador ha confirmado la baja por lesión del centrocampista Arsen Zakharyan.
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