EA Sports Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Rayok ezin izango du Vallecasen jokatu, Madrilgo Gobernuak bere kontzesioa bertan behera utzi ostean

"Segurtasun gabezia larriak" argudiatu ditu Madrilgo Gobernuak. Rayo Vallecano "harrituta" azaldu da Kultura, Turismo eta Kirol Kontseilaritzaren erabakiarekin. Javier Tebas LaLigako presidenteak ziurtatu duenez, Rayok beste futbol-zelai bat du jadanik, baina ez du zehaztu zein. Bestalde, Tebasek ez du zalantzan jarri Madrilgo Gobernuaren erabakia.

Vallecas-estadio-Rayo-Vallecano

Rayoko zaleak, Vallecasen, Konferentzia Ligako finala ikusten, iragan maiatzean. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

AGENCIAS | EITB

Azken eguneratzea

Madrilgo Kultura, Turismo eta Kirol Kontseilaritzak bertan behera utzi du Vallecas futbol-zelaiaren kontzesioa, orain arte Rayo Vallecanoren esku, instalazioetan "segurtasun gabezia larriak" antzeman ostean. Antza denez, asteazken honetan hasiko dira gabezia horiek konpontzeko lanak.

Rayok Vallecasen jokatzen jarraitu ahal izango du, zelaian egingo diren premiazko lanak bukatu ondoren. Madrilgo Gobernuak futbol-zelaiaren egoerari buruzko auditoria baten emaitzak aztertu ondoren hartu du erabakia.

Kultura, Turismo eta Kirol Kontseilaritzak agindutako auditoriaren arabera, "zaharkitze egoera orokorra" da zelaian, eta Rayok  "ez ditu arauak bete". Horrek "esparruaren segurtasuna arriskuan jarri du", erantsi duenez.

Rayo Vallecano "zeharo harrituta" agertu da Kontseilaritzaren erabakiarekin. "Guztiz harrituta gaude eta egoera konpontzeko lanean ari gara", adierazi dute klubeko iturriek.

Joan den denboraldira arte Rayo Vallecano taldeko kapitainetako bat izan den Oscar Trejo futbolari argentinarrak adierazi duenez, "mingarria da klubak beti maila ez ematea". Taldeak "egonkortasuna, anbizioa eta ordezkatzen duen guztiari justizia egingo dion proiektu bat merezi du", gaineratu duenez.

Trejok mezu hau zabaldu du bere sare sozialetan Madrilgo Gobernuaren erabakiaren berri izan eta gutxira. Neurri hori berariaz aipatu gabe, Trejok klubaren egoera deitoratu du: "Rayo Vallecano taldea baino askoz gehiago da. Auzoa da, futbola ulertzeko modu bat, borroka historia bat eta inoiz etsitzen ez duen zalego bat".

Butarque?

Azkenik, LaLigako presidenteak, Javier Tebasek, Rayok dagoeneko beste futbol-zelai bat duela ziurtatu du, baina ez du baieztatu Butarque den Leganesen. "Denbora geratzen da, baina beste zelai batean pentsatu behar da. Erkidegoak hartu duen erabakia da eta ezin da zalantzan jarri. Rayok zelaia du, eta Rayo izango da futbol profesionalean ezartzen ditugun baldintzak bete behar dituena. Butarque, ez dakit. Zelaia badute, baina zein den ez dut jakinarazi nahi".

Gainera, Tebasek ez du zalantzan jarri Madrilgo Gobernuaren erabakia, bere ustez, zaleen segurtasuna dagoelako jokoan, eta "ezin delako zalantzan jarri".

Futbola EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Toni Martinez (Alaves) gola
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alaves-Getafe partida, abuztuaren 15ean, 19:30ean, 2026-2027ko EA Sports Ligako lehenengoa

Ligak txapelketako aurreneko hiru jardunaldietako ordutegien berri eman du; abuztuko bigarren hamabostaldian jokatuko dituzte hiru jardunaldi horiek. Osasuna Celtaren zelaian hasiko da, abuztuaren 16an, igandez, 21:30ean; Realak bigarren jardunaldian jokatuko du aurreneko partida, Betisen zelaian, abuztuaren 21ean, ostiralez, 21:00etan; eta Athleticek ere bigarren jardunaldian izango du lehen norgehiagoka, San Mamesen, Sevilla aurkari, abuztuaren 22an, larunbatez, 17:00etan.

LaLiga EA Sports
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Realak Espanyolen aurka berdindu du (1-1), eta Alavesek eta Athleticek galdu egin dute, Rayo Vallecanoren eta Real Madrilen kontra (1-2 eta 4-2)

RCDE Stadiumen, Oskarssonek aurretik jarri du Reala, eta Espanyolek bigarren zatian parekatu du markagailua; Mendizorrotzan, Toni Martinezek 1-0ekoa sartu du, baina Rayo Vallecanok, partidako azken hogei minutuetan, markagailua irauli du; eta Bernabeun, Guruzetak eta Izetak egin dituzte Athleticen golak, baina Real Madrilek lau lortu ditu.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X