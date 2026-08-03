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EA Sports Ligako 4. jardunaldiko Alaves-Osasuna derbia irailaren 6an jokatuko dute, igandez, 18:30ean

Denboraldiko aurreneko euskal derbia izango da. Jardunaldi horretan bertan, Athletic Atletico Madrilen aurka arituko da, hilaren 5ean, larunbatez, 16:15etik aurrera, eta astelehenean, hilaren 7an, Elx-Reala partida izango da, 21:30ean hasita.

'Jonny' Otto Alaves eta Valentin Rosier Osasuna

Jonny Otto eta Valentin Rosier, Alaves eta Osasunaren arteko beste derbi batean. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026-2027 denboraldiko EA Sports Ligako 4. jardunaldiko Alaves-Osasuna derbia irailaren 6an jokatuko dute, igandez, 18:30etik aurrera, Ligak astelehenean iragarri duenez. Mendizorrotzako partida denboraldiko aurreneko euskal derbia izango da; jardunaldi horretan bertan, Athletic Atletico Madrilen aurka arituko da, hilaren 5ean, larunbatez, 16:15etik aurrera, eta astelehenean, hilaren 7an, Elx-Reala partida izango da, 21:30ean hasita.

Hala, Alaves eta Osasuna arituko dira nor baino nor gehiago EA Sports Ligako lehenengo euskal derbian. Liga abuztuaren 15ean hasiko da, Mendizorrotzan hain zuzen ere, Alaves-Getafe partidarekin (19:30ean hasiko da hori). 

Euskal Derbia Alaves Osasuna Athletic Club Real Sociedad Mendizorrotza EA Sports Liga

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Toni Martinez (Alaves) gola
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Alaves-Getafe partida, abuztuaren 15ean, 19:30ean, 2026-2027ko EA Sports Ligako lehenengoa

Ligak txapelketako aurreneko hiru jardunaldietako ordutegien berri eman du; abuztuko bigarren hamabostaldian jokatuko dituzte hiru jardunaldi horiek. Osasuna Celtaren zelaian hasiko da, abuztuaren 16an, igandez, 21:30ean; Realak bigarren jardunaldian jokatuko du aurreneko partida, Betisen zelaian, abuztuaren 21ean, ostiralez, 21:00etan; eta Athleticek ere bigarren jardunaldian izango du lehen norgehiagoka, San Mamesen, Sevilla aurkari, abuztuaren 22an, larunbatez, 17:00etan.

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