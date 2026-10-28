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Eder Sarabia, nuevo entrenador del Espanyol

El técnico bilbaíno ha firmado con el club blanquiazul hasta 2028, tras la destitución de Manolo González.
(Foto de ARCHIVO) Eder Sarabia, head coach of Elche CF, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Elche CF at Estadio de Vallecas on April 03, 2026, in Madrid, Spain. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press 03/4/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

Eder Sarabia cuando era entrenador del Elche. Foto de archivo de Europa Press

Euskaraz irakurri: Eder Sarabia, Espanyoleko entrenatzaile berria
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El RCD Espanyol ha fichado al bilbaíno Eder Sarabia como su nuevo entrenador, después de la destitución de Manolo González a raíz de perder ante el Sestao River en la Copa del Rey y quedar eliminados en la primera ronda. El club ha dado ha conocer que “el nuevo técnico blanquiazul firma hasta el 30 de junio de 2028”.

Además del vizcaíno, la entidad ha informado sobre las incorporaciones en su nuevo cuerpo técnico: Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué y al exfutbolista Álvaro González.

Sarabia, que inició su carrera en el Danok Bat y Villarreal, ya acumula experiencia en los banquillos del fútbol profesional como primer entrenador del Andorra y Elche. Anteriormente, formó parte del cuerpo técnico de Quique Setién como segundo entrenador en Las Palmas, Real Betis y FC Barcelona.

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