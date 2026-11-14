Euskal Selekzioa vs Venezuela

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Los deportistas de la Euskal Selekzioa de pelota y sokatira reciben un homenaje en San Mamés

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Omenaldia pilota sokatira
18:00 - 20:00
Pelotaris y tiradores vascos. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Pilotako eta sokatirako Euskal Selekzioko kirolariek omenaldia jaso dute San Mamesen
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Última actualización

En el amistoso que la Euskal Selekzioa y Venezuela han disputado en San Mamés, cuando se han ido al descanso, se ha rendido un homenaje a los deportistas de la selección de pelota y de la selección de sokatira.

Fútbol Euskal Selekzioa Sokatira Pelota Herri-kirolak

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