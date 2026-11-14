EUSKAL SELEKZIOA VS VENEZUELA

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Jugadores y afición cantan juntos ‘Txoria txori'

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Euskal Selekzioa
18:00 - 20:00
Jugadores de la Euskal Selekzioa con la afición. Foto: Euskal Selekzioa
Euskaraz irakurri: Jokalariek eta zaleek 'Txoria txori' abestu dute elkarrekin batera
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Última actualización

La Euskal Selekzioa ha ganado 1-0 a Venezuela en el amistoso disputado en San Mamés. Al término del partido, los jugadores y los 40 041 aficionados que se han acercado a San Mamés se han unido y han entonado la canción de Mikel Laboa.

Fútbol Euskal Selekzioa

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