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Jugadores y afición cantan juntos ‘Txoria txori'
Euskaraz irakurri: Jokalariek eta zaleek 'Txoria txori' abestu dute elkarrekin batera
La Euskal Selekzioa ha ganado 1-0 a Venezuela en el amistoso disputado en San Mamés. Al término del partido, los jugadores y los 40 041 aficionados que se han acercado a San Mamés se han unido y han entonado la canción de Mikel Laboa.
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