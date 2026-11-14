EUSKAL SELEKZIOA VS VENEZUELA

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Iker Goñi: “Esta semana se jugaban dos partidos, en el campo y en los despachos, y queremos ganar los dos"

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IKER GOÑI EFF EUSKAL SELEKZIOA VS VENEZUELA
18:00 - 20:00

Iker Goñi, durante el descanso del partido. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Iker Goñi: “Aste honetan bi partida jokatzen ziren, zelaian eta bulegoetan, eta biak irabazi nahi ditugu”
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Última actualización

El presidente de la Federación Vasca de Fútbol (FVF), Iker Goñi, ha hablado en San Mamés, durante el descanso del partido entre la Euskal Selekzioa y Venezuela. Además de la importancia del encuentro, ha subrayado que el partido por la oficialidad también debe jugarse en los despachos: "También queremos ganar ese partido", ha manifestado.

Fútbol Euskal Selekzioa

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