Iker Goñi: “Esta semana se jugaban dos partidos, en el campo y en los despachos, y queremos ganar los dos"

El presidente de la Federación Vasca de Fútbol (FVF), Iker Goñi, ha hablado en San Mamés, durante el descanso del partido entre la Euskal Selekzioa y Venezuela. Además de la importancia del encuentro, ha subrayado que el partido por la oficialidad también debe jugarse en los despachos: "También queremos ganar ese partido", ha manifestado.