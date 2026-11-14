Euskal Selekzioa vs Venezuela

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La afición vasca, con ganas de que comience el partido

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Euskal zalea
18:00 - 20:00
Un aficionado vasco. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Euskal zaleak irrikaz daude partida hasteko
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Euskal Selekzioa y Venezuela disputan un amistoso en San Mamés y las calles de Bilbao se han llenado de aficionados y aficionadas. ¿Qué esperan del partido?

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