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La afición vasca, con ganas de que comience el partido
Euskaraz irakurri: Euskal zaleak irrikaz daude partida hasteko
Euskal Selekzioa y Venezuela disputan un amistoso en San Mamés y las calles de Bilbao se han llenado de aficionados y aficionadas. ¿Qué esperan del partido?
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