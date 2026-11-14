Gol de Jauregizar del partido entre la Euskal Selekzioa y Venezuela (1-0)

San Mamés ha acogido el partido entre la Euskal Selekzioa y Venezuela en el marco de la celebración del 90 aniversario del primer gobierno del Gobierno Vasco. He aquí el único gol del encuentro que ha dado la victoria a la Euskal Selekzioa, el de Jauregizar, en vídeo. Con el partido de este año, la Euskal Selekzioa ha ganado por cuarta vez a Venezuela.