EUSKAL SELEKZIOA VS VENEZUELA

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Gol de Jauregizar del partido entre la Euskal Selekzioa y Venezuela (1-0)

Publicidad
BILBAO, 14/11/2026.- El jugador de la selección de Euskadi, Jauregizar (2i), remata ante el defensor de Venezuela durante el encuentro amistoso que disputan este sábado Euskadi y Venezuela en el estadio de San Mamés, en Bilbao. EFE / Luis Tejido.
18:00 - 20:00

Momento del gol de Jauregizar. Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioaren eta Venezuelaren arteko partidako Jauregizarren gola (1-0)
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

San Mamés ha acogido el partido entre la Euskal Selekzioa y Venezuela en el marco de la celebración del 90 aniversario del primer gobierno del Gobierno Vasco. He aquí el único gol del encuentro que ha dado la victoria a la Euskal Selekzioa, el de Jauregizar, en vídeo. Con el partido de este año, la Euskal Selekzioa ha ganado por cuarta vez a Venezuela.

Fútbol Euskal Selekzioa

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X