Euskal Selekzioa vs. Venezuela

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La Euskal Selekzioa ha entrenado en San Juan de Luz, cara al encuentro del sábado

Los jugadores convocados para mañana han entrenado dirigidos por Jagoba Arrasate y Mikel Labaka.

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Euskal Selekzioa, Donibane Lohizunen
18:00 - 20:00

Euskal Selekzioa vs. Venezuela

Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioak Donibane Lohizunen egin du lan saioa
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La Euskal Futbol Selekzioa ha entrenado esta mañana en San Juan de Luz para preparar el partido del sábado ante Venezuela.

Euskal Selekzioa Fútbol

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