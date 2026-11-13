¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
La Euskal Selekzioa ha entrenado en San Juan de Luz, cara al encuentro del sábado
Los jugadores convocados para mañana han entrenado dirigidos por Jagoba Arrasate y Mikel Labaka.
Euskaraz irakurri: Euskal Selekzioak Donibane Lohizunen egin du lan saioa
La Euskal Futbol Selekzioa ha entrenado esta mañana en San Juan de Luz para preparar el partido del sábado ante Venezuela.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Egiguren: “Hay que gestionar las emociones y centrarnos en nosotras"
EN DIRECTO
Hace min.
Esteban: “Sabemos que es un equipo con el que podemos competir”
EN DIRECTO
Hace min.
Valero: “En el derbi tenemos que salir a ganar, con todo"
EN DIRECTO
Hace min.
Goikoetxea: “Es un equipo sólido y el partido se decidirá en pequeños detalles”
EN DIRECTO
Hace min.
El Alavés renueva al guardameta Swiderski hasta el 2031
EN DIRECTO
Hace min.
Osasuna hace sufrir al Logroño United, pero queda apeado de la Copa de la Reina (2-3)
EN DIRECTO
Hace min.
Sancet: “Ojalá el día de mañana la Euskal Selekzioa sea oficial y nos podamos medir en un Mundial”
EN DIRECTO
Hace min.
Jagoba Arrasate: “Va a ser un partido igualado, ellos son valientes, van a ganar y nosotros también”
EN DIRECTO
Hace min.
Jon Guridi: “Es un honor vestir la camiseta de la Euskal Selekzioa; es una historia, una identidad”
Cargar más