Tenerife-Andorra
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Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe que sufrió contra el Andorra

De Miguel permanecía ingresado desde ayer debido al fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.
Jugadores del CD Tenerife y del FC Andorra rodean al jugador tinerfeño Jesús de Miguel REMITIDA / HANDOUT por FC ANDORRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 02/11/2026
Los jugadores rodean a Jesús de Miguel, tras el choque de ayer. EFE
Euskaraz irakurri: Jesus de Miguel Tenerifeko aurrelaria hil da Andorraren aurka jasotako kolpearen ondorioz
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Última actualización

El delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra. Así lo ha hecho saber el club en un nota publicada en su cuenta de X.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuarlo de inmediato en ambulancia hacia el hospital.

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