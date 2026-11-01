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Iribar y Kortabarria reviven en San Mamés la icónica imagen de la ikurriña de 1976
José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria, leyendas del Athletic Club y la Real Sociedad, respectivamente, han reproducido en San Mamés la icónica imagen que ambos protagonizaron en 1976, cuando portaron una ikurriña, entonces prohibida, en un derbi vasco disputado en el campo de Atotxa.
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