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Iribar y Kortabarria reviven en San Mamés la icónica imagen de la ikurriña de 1976

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BILBAO, 01/11/2026.- El Athletic y la Real recrean conjuntamente la imagen del 5 de diciembre de 1976, con Jose Angel Iribar (i) e Inaxio Kortabarria (d) portando una ikurriña como hicieron hace 50 años, antes de comenzar el partido de Liga en Primera División que Athletic Club y Real Sociedad disputan este domingo en el estadio de San Mamés. EFE/Javier Zorrilla
18:00 - 20:00

Iribar y Kortabarria, con la ikurriña, junto a los jugadores del Athletic y de la Real. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Iribarrek eta Kortabarriak 1976ko ikurrinaren irudi ikonikoa ekarri dute gogora San Mamesen
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Última actualización

José Ángel Iribar e Inaxio Kortabarria, leyendas del Athletic Club y la Real Sociedad, respectivamente, han reproducido en San Mamés la icónica imagen que ambos protagonizaron en 1976, cuando portaron una ikurriña, entonces prohibida, en un derbi vasco disputado en el campo de Atotxa.

Fútbol Real Sociedad Athletic Club Derbi Vasco San Mamés

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