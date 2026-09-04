IBERIAR SUPERKOPA
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Bidasoa Irunek ezin izan du garaipena eskuratu Sporting Portugalen aurka (29-31)

Alex Mozasen taldeak lehen zati bikaina egin du, baina brontzea lortzeko borrokatu beharko du Iberiar Superkopan, finalerdietan galdu ostean bigaren zatian hobea izan den Lisboako taldearen aurka.

VIGO, 04/09/2026.- El jugador del Bidasoa Irún, Nieto (c), con el balón ante el jugador del Sporting, Salvador, durante el partido de la quinta Supercopa Ibérica masculina de balonmano que Bidasoa y Sporting CP disputan este viernes en Vigo. EFE/Salvador Sas
Gorka Nietok, Bidasoa Irungo kapitainak, eraman du baloia finalerdian zehar. Argazkia: EFE.
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Bidasoa Irunek 29-31ko emaitzarekin galdu du Sporting Portugalen aurka Vigon jokatzen ari den Iberiar Superkopako finalerdian. Talde portugaldarra, Francisco Costa (13 gol) eta bere anaia Martim (5) buru dituela, izango da Barçaren aurkaria finalean, FC Portori beste bidegurutzean irabazi baitio.

Irundarren eta lisboarren arteko lehia zortzi minuturen faltan desnibelatu da portugaldarren aldeko 1-4ko partzialarekin, eta hori Bidasoak partida txapeldun portugaldarrak baino hobeto hasi duela. Leo Macial argentinarrak atean egindako lan bikainean eta erasoan egindako joko dinamikoan oinarrituta, Irungo taldea nagusi izan da markagailuan lehen zatian. Atsedenaldira lau goleko errentarekin iritsi dira (15-11).

Bigarren zatia, ordea, beste istorio bat izan da. Sportingek bere intentsitate maila igo du eta Bidasoari bost minutu eskasetan errenta kendu dio (17-17). Kolpeen trukaketak parekotasuna mantendu du hurrengo minutuetan, portugaldarrek, joko erritmo frenetikoarekin, kolpe txiki bat jo duten arte (25-27, 52. minutuan). Euskaldunek garesti saldu dute euren errenta eta 27-28 kokatu dira, baina azkenean finala jokatzeko saririk gabe geratu dira Sportingen 1-4ko azken partzialarengatik.

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