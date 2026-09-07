Alex Raix, Bidasoa Irungo jokalariak, belauneko lesio larri bat sufritu du
Frantziarrak belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du eta hilabete asko beharko ditu errekuperatzeko. Denboraldi honetarako taldearen berritasunetako bat zen, Piotr Mielzcarski poloniarrak alde egin ondoren.
Irudek Bidasoa Irunek, Asobal Liga hasteko egun gutxi falta direnean, Alex Raix hegaleko frantziarra galduko du datozen hilabeteetan, belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsita duelako.
Piotr Mielzcarski poloniarrak alde egin ostean, Frantziako jokalari gaztea denboraldi honetarako berritasunetako bat izan da, baina laster ebakuntza-gelatik igaro beharko du, Bidasoako klubak jakinarazi duenez.
"Adierazitako tratamendua artroskopia bidezko kirurgikoa da", adierazi du ohar horrek, eta jakinarazi du ebakuntza "datozen asteetan egingo dela, artikulazio-isuria murriztu eta kirurgiarako baldintzak egokiak direnean".
Raixek laugarren urtea zuen Irunen eta debuta egin zuen lehen taldean. Lesioa abuztuaren 28an izan zuen, Anaitasunaren aurkako partidan, eta orain lesio honekin denboraldi osoa gal dezake.
Zure interesekoa izan daiteke
Jon Ander Iribar Bidasoa Irunera itzuli da
Jokalaria BM Zaragozan zegoen utzita eta Alex Mozasen taldeak berreskuratze-klausula aktibatu du, Aragoiko klubarekin zuen akordioan aurreikusita zegoena.
Portok ez dio aukerarik eman Bidasoa Iruni kontsolazio finalean (32-25)
Portugalgo taldeak atsedenaldia heldu baino lehen bideratu du garaipena, eta bigarren zatiaren hasieran erabakita utzi du partida.
Bidasoa Irunek ezin izan du garaipena eskuratu Sporting Portugalen aurka (29-31)
Alex Mozasen taldeak lehen zati bikaina egin du, baina brontzea lortzeko borrokatu beharko du Iberiar Superkopan, finalerdietan galdu ostean bigarren zatian hobea izan den Lisboako taldearen aurka.
Niko Mindegia, Bidasoan ere borrokarako prest
Niko Mindegiak, Bidasoako 38 urteko jokalariak, ibilbide luze eta oparoa du eskubaloian. Badaki irungo taldean jokatzea ez dela edonolakoa, Europa mailan ere ezaguna da taldea. Gauzak horrela, gazteen artean bada ere borrokarako prest jarraitzen du nafarrak.
Irudek Bidasoa Irunek Artalekun emango dio hasiera Europako ibilbideari, FH Hafnarfjordur taldearen aurka irailaren 30ean
Era berean, lehiaketa honetan bidasotarrek Madeirako (Portugal) Maritimo eta Frantziako Limoges Handball taldeen aurka jokatuko du abenduaren 1era arte luzatuko den multzoen fasean.
Bidasoa-Irunek baditu jada EHF Europako Ligako multzoen faseko aurkariak
Talde irundarra B multzoan arituko da Limoges Handball, FH Hafnarfjordur eta Maríiimo de Madeira Andebol taldeekin batera. Txapelketa irailaren 29an hasiko da.
Pol Quirogak utzita jokatuko du Agustinos Alacanten
Gironako atezainak bigarren denboraldia jokatuko du utzita, 2025-2026an Sinfinen aritu zen.
Bidasoa-Irun taldeburu izango da Europako Ligako multzoen fasean
Hala baieztatu du federazioak astearte honetan, talde gipuzkoarrak Errege Kopako finalera iritsita Europako txartela lortu ostean.
Asier Iribarrek utzita jokatuko du Atletico Valladoliden
Irudek Bidasoako hegalekoa hirugarren aldiz ariko da utzita, pasa den denboraldian Villa de Arandan 27 partidatan 88 sartu ostean.