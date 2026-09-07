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Alex Raix, Bidasoa Irungo jokalariak, belauneko lesio larri bat sufritu du

Frantziarrak belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsi du eta hilabete asko beharko ditu errekuperatzeko. Denboraldi honetarako taldearen berritasunetako bat zen, Piotr Mielzcarski poloniarrak alde egin ondoren.

Alex Raix, Bidasoa Irun
Alex Raixek hautapena hautsi du. Argazkia: Bidasoa Irun.
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Irudek Bidasoa Irunek, Asobal Liga hasteko egun gutxi falta direnean, Alex Raix hegaleko frantziarra galduko du datozen hilabeteetan, belauneko aurreko lotailu gurutzatua hautsita duelako.

Piotr Mielzcarski poloniarrak alde egin ostean, Frantziako jokalari gaztea denboraldi honetarako berritasunetako bat izan da, baina laster ebakuntza-gelatik igaro beharko du, Bidasoako klubak jakinarazi duenez.

"Adierazitako tratamendua artroskopia bidezko kirurgikoa da", adierazi du ohar horrek, eta jakinarazi du ebakuntza "datozen asteetan egingo dela, artikulazio-isuria murriztu eta kirurgiarako baldintzak egokiak direnean".

Raixek laugarren urtea zuen Irunen eta debuta egin zuen lehen taldean. Lesioa abuztuaren 28an izan zuen, Anaitasunaren aurkako partidan, eta orain lesio honekin denboraldi osoa gal dezake.

Bidasoa Irun Eskubaloia

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