Bidasoak estropezu egin du Madeiran (40-32)
Talde irundarrak denboraldiko lehen porrota jaso du Madeiran, lehen minutuetatik okertu zaion partidan.
Irudek Bidasoak 40-32 galdu du Maritimo de Madeiraren aurka astearte honetan Funchalen, EHF European Leagueko bigarren jardunaldian. Irungo taldea hotz sartu da eta portugaldarrek distantzia hartzeko aprobetxatu dute. Etxekoen erasoak, zazpi jokalarirekin eta atezainik gabe, etengabeko arazoak sortu dizkio gipuzkoarren defentsari eta Maritimok markagailua lehen minutuetatik menderatzea ahalbidetu du, atsedenaldira zortzi puntu gehiagorekin iritsiz.
Bigarren zatian gauzak ez dira asko aldatu Bidasoarentzat. Etxekoek aldea handitu dute hamar goletan kokatu arte. Xavier Gonzalezen eta Martin Duqueren eskutik etorri da erreakzioa, erasoko protagonismoa hartu eta irundarrak hurbiltzea lortu baitute, baina portugaldarrek bere abantaila azken unera arte kudeatzen jakin dute. Delcio Pinaren papera nabarmentzekoa izan da talde portugaldarrak errenta eroso mantendu ahal izateko.
Emaitzak amaiera eman dio Bidasoak Asobal Ligan zein Europan izandako hasiera bikainari. Azken aldeak -8 batekin utzi du talde gipuzkoarra, eta horrek garrantzia har dezake taldearen bereizmenean. Bidasoaren hurrengo konpromiso europarra orain taldeburu den Limogesen aurka izango da, urriaren 13an.