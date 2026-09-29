EHF European League
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Gorka Nieto: “Oso gogotsu gaude, sari bat da”

Iragarkia
Gorka Nieto, jugador del Bidasoa
18:00 - 20:00
Gorka Nieto, Bidasoa Irungo jokalaria
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gorka Nieto Bidasoa Irungo jokalariak prentsaurrekoa eman du Islandiako Hafnarfjordur taldearen aurka jokatuko duten partidaz hitz egiteko. Gogotsu ekingo diote erronkari, astearte honetan azaldu duen bezala. 

Bidasoa Irun Eskubaloiko beste lehiaketa batzuk Eskubaloia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X