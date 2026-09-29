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Gorka Nieto: “Oso gogotsu gaude, sari bat da”
Gorka Nieto Bidasoa Irungo jokalariak prentsaurrekoa eman du Islandiako Hafnarfjordur taldearen aurka jokatuko duten partidaz hitz egiteko. Gogotsu ekingo diote erronkari, astearte honetan azaldu duen bezala.
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