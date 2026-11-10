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EITB emitirá varios partidos de la Liga ASOBAL del Bidasoa Irun en la temporada 2026-2027

El primero será el Bidasoa Irun vs. FC Barcelona del próximo 21 de noviembre; además, EITB ofrecerá los encuentros Bidasoa vs. Granollers, Bidasoa vs. Torrelavega y Bidasoa vs. Logroño.
Bidasoa EITB gaztelaniaz
Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: EITBk Bidasoa Irunek 2026-2027ko ASOBAL Ligan jokatuko dituen hainbat partida emango ditu
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Última actualización

EITB, a través de ETB y de kirolakeitb.eus, va a emitir en directo varios partidos de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL de la temporada 2026-2027, siempre con el IRUDEK Bidasoa Irun como protagonista en todos ellos. El primero será el Bidasoa Irun vs. FC Barcelona del próximo 21 de noviembre; además, EITB ofrecerá los encuentros Bidasoa Irun vs. Granollers, Bidasoa Irun vs. Torrelavega y Bidasoa Irun vs. Logroño.

Estos son los partidos de la Liga ASOBAL que va a emitir EITB en la temporada 2026-2027

  • 21 de noviembre (20:00 horas): IRUDEK Bidasoa Irun vs. FC Barcelona (10ª jornada).
  • 12 de diciembre: IRUDEK Bidasoa Irun vs. Fraikin BM. Granollers (13ª jornada).
  • 1 de mayo: IRUDEK Bidasoa Irun vs. Bathco BM. Torrelavega (26ª jornada).
  • 22 de mayo: IRUDEK Bidasoa Irun vs. Dicorpebal Logroño La Rioja (27ª jornada).
Balonmano Liga ASOBAL Bidasoa Irun

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