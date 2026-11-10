EITB emitirá varios partidos de la Liga ASOBAL del Bidasoa Irun en la temporada 2026-2027

EITB, a través de ETB y de kirolakeitb.eus, va a emitir en directo varios partidos de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL de la temporada 2026-2027, siempre con el IRUDEK Bidasoa Irun como protagonista en todos ellos. El primero será el Bidasoa Irun vs. FC Barcelona del próximo 21 de noviembre; además, EITB ofrecerá los encuentros Bidasoa Irun vs. Granollers, Bidasoa Irun vs. Torrelavega y Bidasoa Irun vs. Logroño.