Esteban Salinasek Bidasoa garaipenera eraman du Hfanarfjordur talde islandiarraren aurrean (39-37)
Talde gipuzkoarrak hasiera ona eman dio Europa Ligari, talde islandiarraren aurka landutako garaipena lortuta. Esteban Salinas txiletarra nabarmendu da bere bederatzi golekin. Erasoko jokoa nabarmendu da partidan.
Irudek Bidasoa-Irunek hasiera ona eman dio EHF Europa Ligari, Hfanarfjordur talde islandiarraren aurka landutako garaipena bilduta. Esteban Salinas txiletarra nabarmendu da bere bederatzi gol satu ondoren. Bi taldeen erasoko jokoa defentsari gailendu zaio (39-37).
Gipuzkoarrek bikain jokatu dute lehen zatian, baina aurkaria beti markagailuan itsatsita izan dute, Gudjonsson edo Sigurgeirsson bezalako jokalariekin kalitatea zutelako. Hala ere, islandiarrei asko zailtzen zien defentsarekin Artalekuko markagailuan aurrea hartu dute.
Bidasoak, Niko Mindegia kantxan zela, aurrerapausoa eman du atzelari nafarra joko puntu bikainean dagoelako, eta Salinas txiletarrarekin egin dituen jokaldiek etekina eman diote talde irundarrari. Martin Duquek, Bartzelonak utzitako jokalari apartak, errenta lau goletan jarri du.
Kanporaketa, atsedenaldiko abantaila horrekin, gipuzkoarrek nahi zuten tokian zegoen, baina Hafnarfjordur akabatu beharra zegoen, eta Bidasoa horretan saiatu da bigarren zatian. Xabi Gonzalezek zazpi metroetatik distira egin du atsedenaldiaren ondotik.
Hafnarfjordur jota egon da (28-21), baina 0-4ko partzialak neurketan sartu du berriro Islandiako taldea, eta lanean jarraitzera behartu du Bidasoa. Azkenean, Martin Duqueren eta Salinasen besoek landutako eta merezitako garaipena eman diote talde irundarrari.