IBERIAR SUPERKOPA
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Portok ez dio aukerarik eman Bidasoa Iruni kontsolazio finalean (32-25)

Portugaldarrek atsedenaldia baino lehen bideratu dute garaipena eta bigarren zatiaren hasieran erabakita utzi dute partida.

Superkopa Iberikoko 3. posturako partida, Bidasoak galdu egin du. E

Gorka Nieto, Bidasoa Irungo kapitaina, partidako jokaldi batean. Argazkia: RFEB. (X: @RFEBalonmano)

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Portok Bidasoa gainditu du Iberiar Superkopako kontsolazio finalean (32-25). Portugaldarrek atsedenaldia baino lehen bideratu dute partida, eta bigarren zatiaren hasieran utzi dute erabakita. Irundarrak, Sportingen aurkako lehiarekin alderatuta aldaketa batzuekin, ondo hasi dira aurkarien galerak aprobetxatuz kontraerasora joateko (3-5). Hala ere, Porto suspertu egin da Rui Silva eta Joao Gomes kantxaratuta, eta bost goleko abantailarekin iritsi da atsedenaldira (19-14).

Bidasoa gaizki atera da berriro atsedenaldiaren ostean eta Portok azkar handitu du bere errenta zazpi golera iritsi arte. Alex Mozas erreakzionatzen saiatu da bost minututan, baina bere taldeak erasoan trabatuta jarraitu du eta defentsan gehiegi eman du. Jakub Skrzyniarzen hobekuntza atean ez da nahikoa izan eta talde portugaldarrak partida erabakita utzi du ordu laurden baino gehiago jokatzeke zegoela.

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