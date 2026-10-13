Bidasoak Limogesen aurka galdu eta Europan bizirik jarraitzea zail du (32-28)
Talde gipuzkoarrak bere jokoa hobetu du multzoko liderraren kantxan Madeiran jokatutako azken neurketarekin alderatuta. Frantziako ligako talde handienetako bati aurre egin dio, baina berriro galdu du.
Irudek Bidasoa-Irunek itxura bikaina eman du Limogesen aurka EHF Europa Ligan bigarren porrota jaso duen arren (32-28). Ondorioz, geratzen zaizkion hiru partidak irabazi behar ditu hurrengo fasetik at ez geratzeko.
Talde gipuzkoarrak bere jokoa hobetu du multzoko liderraren kantxan, aurreko jardunaldian Madeiran jokatutako partidarekin alderatuta, eta aurre egin dio Frantziako ligako talde handienetako bati. Nevado eta Gorka Nieto oso eraginkorrak izan dira lehen zatian, eta Bidasoako defentsak goleatzaile frantziarrei ondo eutsi die.
Partida apur bat desorekatuko da Bidasoaren kalterako atsedenaldiaren aurretik, nahiz eta Esteban Salinas txiletarrak behin eta berriz hautsi duen Limogesen atzealdea, baina gipuzkoarrek zazpi metroetatik bi jaurtiketa huts egin dituzte. Horrek Bidasoaren markagailu bat izatea eragotzi du.
David Faílde gaztea bikain kantxaratu da bigarren zatian, eta horri esker Bidasoak partida berdindu du (37. min) 0-4ko partzialarekin. Esteban Salinasek euskarrian berak eta bi egiten jarraitzen zuen Bidasoaren unerik onenetan.
Norgehiagoka tarte erabakigarrian sartu da, hiru goleko abantailarekin etxekoentzat, Clarac eta Ogando frantziarren buru zirela, eta Limogesek jada ezinezkoa egin du Bidasoak garaipena eztabaidatzea.