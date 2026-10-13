El Irudek Bidasoa-Irun ha dado una gran imagen ante el Limoges a pesar de encajar su segunda derrota en la EHF European League, resultado (32-28) que casi le obliga a ganar los tres partidos que quedan para no quedar apeado de la siguiente fase.

El equipo guipuzcoano ha mejorado sus prestaciones en la cancha del líder del grupo con respecto a la pasada jornada en Madeira y ha plantado cara a uno de los grandes de la liga francesa, con Nevado y Gorka Nieto muy incisivos en la primera mitad además de una defensa notable para frenar a los artilleros galos.

El partido se desequilibraría un poco en contra el Bidasoa antes del descanso, y eso que contaba con el chileno Esteban Salinas quebrando una y otra vez a la zaga del Limoges, pero dos siete metros que dispusieron y erraron los guipuzcoanos, han evitado un marcador más favorable.

El joven David Faílde ha entrado de maravilla al segundo tiempo en la portería y eso ha permitido a Bidasoa empatar el partido (min. 37) con un 0-4 de parcial, en sus mejores momentos en los que seguía luciéndose Esteban Salinas en el pivote.

El encuentro ha entrado al tramo decisivo con ventaja de tres goles para los locales, con Clarac y Ogando liderando a los franceses, y Limoges haría ya imposible los intentos de Bidasoa de discutirle el triunfo.