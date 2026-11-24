Irudek Bidasoa-Irunek Islandian irabazi du, eta bere esku dago Europan jarraitzea (35-40)
Irudek Bidasoa-Irunek garaipena lortu du Hafnarfjordur azken sailkatuaren etxean, Islandian (35-40), Martin Duque 19 urteko gaztearen partida bikain batekin, eta EHF Europa Ligako hurrengo faserako txartela datorren asteartean Portugalgo Maritimo Madeiraren aurka jokatuko du.
David Failde atezain gaztea harresi bihurtu da lehen zatian islandiarrentzat, jaurtiketen % 55 geldituta, eta horrek Bidasoari markagailuan atzean ez geratzea ahalbidetu dio, erasoan kamuts hasi delako.
Gainera, bisitariek NarfyArndal 16 urteko zentralaren talentua geldiarazte ez dute asmatu, eta horrek asko zaildu du talde gipuzkoarraren egitasmoa. Europako txapelketa honetan bizirik jarraitzea ahalbidetuko zion garaipena helburu bakarra zuten irundarrek.
Beste talentu batek, kasu honetan Martin Duquerenak, Bidasoak behar zuen kalitate-jauzia ematen lagundu du bost goleko errenta hartzeko. Horrez gain, Esteban Salinas txiletarrak ekarpen garrantzitsua egin du minutu horietan.
Talde gipuzkoarrak eutsi egin dio islandiarren erasoari bigarren zatiaren hasieran, eta defentsari, pazientziari eta Duqueren lan onari esker garaipen ospatua eskuratzeko argudio nahikoak erakutsi ditu.