Bidasoak hortzak erakutsi dizkio Limogesi eta Europako bideari eutsi dio (35-33)
Irungo taldeak nortasun handiko partida jokatu du Artalekun, eta bere esku jarraitzen du EHF European League txapelketako hurrengo fasera sailkatzeak.
Irudek Bidasoa-Irunek balio handiko garaipena lortu du Europako Ligan Limoges Handballi, bere multzoko liderrari, 35-33 irabazita. Talde irundarrak erantzuten jakin du neurketa kontrolpean izan duen aurkari baten aurrean eta Europan aurrera egiteko aukera ematen dioten bi puntu batu ditu.
Etxekoek ez dute hasiera erraza eduki. Mielczarskik, Bidasoako jokalari ohiak, zailtasunak eragin dizkie bere taldekide izandakoei eta partidan mantentzeko irtenbideak bilatu behar izan dituzte hauek. Mario Nevadok erasoko protagonismoa hartu du, Leo Macielek atepean bikain erantzuten zuen bitartean. Bidasoak erasoko lanari eutsi dio, nahiz eta Kieferrek, joaneko partidan gauzak zaildu zizkien atezain frantziarrak, esku hartu duen. Iñaki Caverok sartutako golari esker, Bidasoa aurretik jarri da (10-9), defentsa gero eta gehiago sendotuz. Azkenean, atsedenaldira 18-17 iristea lortu dute.
Markagailuak alternatiba eta alde txikiekin jarraitu du. Bigarren zatian Peciñaren kanporaketak bi goleko abantaila eman dizkio Limogesi, eta etxekoen garaipena maldan gora jartzearekin mehatxatu du. Hala ere, Bidasoak ez dio borrokatzeari utzi eta partidan sartzeko modua aurkitu du. Bi minuturen faltan, 33ko berdinketa erakusten zuen markagailuak. Orduan hartu du Julen Mujikak Irungoak aurreratzeko ardura. Horrekin eta Gorka Nietok sartutako penaltiarekin, 35-33koa lortu dute.
Bidasoak lan bikaina egin du bere multzoko talde indartsuenetako baten aurka. Garrantzi handiko garaipena lortu dute gipuzkoarrek, bizirik jarraitzen baitute Europako Ligan.