Bidasoak agur esan dio Europako Ligari, Montpellierren aurka Artalekun beste porrot bat jasota (34-36)
Mozasen mutilek lehen zati bikaina egin dute eta talde frantziarrari eustea lortu dute atsedenaldira 18nako berdinketarekin joateko. Aldageletatik bueltan, ordea, berriz ere energia falta izan da, nahiz eta partida amaierara berdintzeko aukerekin iritsi.
Irudek Bidasoa-Irunek astearte honetan esan dio agur Europako Ligari, Montpellier talde frantziarraren aurka Artalekun beste porrot bat jasota (34-36). Gipuzkoarrek aurre egin diote Frantziako talde indartsuari eta azken minutura partidan izan dira Frantziako ligako hirugarren sailkatuaren aurrean.
Irundarrak sei baja garrantzitsurekin iritsi dira neurketara, baina 18 urteko Alex Raix gazteak hutsuneak minimizatu ditu, bere taldea neurketan mantendu duten maila handiko minutuekin.
Frantziarrek, emaitza alde batera utzita, berraukerako partida bat jokatuko dute final-laurdenen bila. Montpellierrek defentsari eta kontraerasoari heldu dio etxekoak Richerten abiadurarekin zigortzeko, eta 20. minutuan euren nagusitasunaren logika ezarri dute markagailuan (11-15).
Bidasoak hobera egin du eta, atezainik gabeko eta zazpi jokalariko estrategiaren bidez, aldeak murriztu ditu 4-0eko partzialarekin atsedenaldia baino lehen, eta aurretik jarri da Dariel Garcia kubatarraren golarekin (17-16), Artalekuri irabazteko ametsa posible zela sinestarazteko.
Atsedenaldiaren ostean, Desbonetek ate batetik bestera sartutako bi golek, etxekoen atea hutsik zegoela eta Jevticen kanporatzea aprobetxatuz, talde frantziarra berriro ere abantailan jarri dute, eta norgehiagoka amaierara arte horrela jarraituko zuen.
Hala ere, Bidasoak lanean jarraitu du, Raix eta Piotr gazteen minutu onekin, eta gol batera jarri da (35-36) bukaeratik hiru minutura, Montpelierren bi jokalari jarraian egotzi dituztela baliatuz.
Frantziarrek, ordea, inguruabar horiek kudeatzen asmatu dute, nahiz eta Artalekuk etxekoak bultzatu, eta Valentin Porteren gol batek Bidasoa-Irun ausartaren ilusioak zapuztu ditu.
