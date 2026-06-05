ERREGE KOPA

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Gorka Nieto: “Defentsan izugarria izan da partida, egon diren defentsa guztiek oso lan ona egin dute, eta batez ere Leo izugarria izan da"

Gorka Nieto elkarrizketa partida ostean
18:00 - 20:00
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Irudek Bidasoa Irunek Bathco Torrelavegaren aurka Errege Kopako final laurdenetan lortutako garaipenaren ostean, jokalari bizkaitarrak prentsaren galderei erantzun die. Bertan bere taldea goraipatu du, bereziki Leo Maciel atezaina.

Bidasoa Irun Eskubaloiko Errege Kopa 2026 Eskubaloia

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