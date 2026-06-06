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Sari bikoitza Bidasoa Irunentzat Alacanten (30-37)

Irungo taldea Errege Kopako finalerako sailkatu da Bada Huescari irabazi ondoren eta hurrengo denboraldian Europan jokatzeko txartela ziurtatu du. Finala, igande honetan, 17:00etan, FC Bartzelonaren aurka.

Bidasoa Irun - finalaurrekoan
Irudek Bidaosa Irun Errege Kopako finalerako sailkatu da.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Sari bikoitza Irudek Bidasoa Irunentzat Alacanten. Alex Mozasek zuzentzen duen taldea Errege Kopako finalera sailkatu da Bada Huescari (30-37) irabazi eta gero. Hurrengo denboraldian Europako txapelketan aritzea ziurtatu du garaipenarekin baita ere. Irundarrek hasiera-hasieratik kontrolatu dute partida, Asobal Ligan maila galdu duen Bada Huescaren aurka. Aragoiko taldeak etxean jokatzen zuen Horneo Alicante kanporatu zuen ostiralean final-laurdenetan.

Hala ere, talde euskaldunak oso serio hasi du partida eta laster lortu du bost goleko aldea (0-5). Bada Huescak ez zuen espero horrelako hasiera bat eta ez ditu arazo gehiegi sortu lehen zatiaren erdialdera arte. Hori bai, lehen zatia amaitzeko bost minutu falta zirenean hiru goletara murriztu dute aldea, irundarren kanporaketa pare bat aprobetxatuta (13-16). Momentu horretan, Rodrigo Salinasek hartu du bere taldearen lidergoa eta euskaldunak 13-18 iritsi dira atsedenaldira aurretik barari esker.

Bigarren zatiaren hasieran Irudek Bidasoa Irun oso eroso ibili da, markagailuan zuen abantaila ondo kudeatzen. Bada Huescak zehaztasuna galdu du eta erasoan akatsak egiten hasi da. Leo Maciel atezainak gelditu onak egin ditu baita ere. Ondorioz, baloiak galtzen hasi dira eta irundarrak errazago hasi dira golak sartzen kontraerasoan.

Partida 30-37 amaitu da Irudek Bidasoa Irunen alde. Emaitza honekin, Alex Mozasen taldea finalerako sailkatu da eta Europan jokatzeko txartela ziurtatu du. Finala, igande honetan FC Bartzelonaren aurka, 17:00etan.

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